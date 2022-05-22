Медведева пошутила о награде за выступления в шоу

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева иронично отреагировала на информацию о том, что она наибольшее число раз среди российских фигуристов выступила в шоу этой весной.

— Евгения, вы чемпионка среди наших фигуристов по количеству шоу этой весной...

— Да? А есть такая награда у вас? (Улыбается)

— Попробуем придумать, заказывайте, что вручить. Но это следствие удачной работы менеджеров? Или у вас просто больше сил и желания, чем у других фигуристов?

— Это следствие удачной работы Ильи Авербуха, в частности, который устраивает очень много шоу. И у нас есть возможность ездить по многим городам России. А мое дело — выходить, радовать зрителей и кататься.