Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:30

Медведева призналась, за что больше всего переживает при выходе на шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с журналистами рассказала, что переживает за то, как выглядит, при выступлениях в шоу.

— Выступления в шоу — для вас некая отдушина? Можно не, волноваться за оценки, а отдаться творчеству.

— Ну за оценки я никогда особо не переживала, только за баллы. (Смеется) Нет, волнение есть, конечно, перед выходом на лед, оно просто разное, их сравнивать довольно сложно. Если на чемпионатах мира ты переживаешь по поводу технической составляющей — прыжки, если быть честным — то в шоу часто думаешь, как бы покрасивее выглядеть на льду, лучше передать образ. Два номера, которые я исполнила в Оленегорске , для меня особенны. Как и каждый номер в принципе. Оба в таких красных оттенках — «Кармен», второй катаю под прекрасную Хиблу Герзмаву. Самое главное, я получаю удовольствие от того, что делаю на льду, и надеюсь, что зрители тоже. Это важнейшее, что нужно знать о моих номерах на сегодня.

Евгения Медведева. «Мы живем в шаткой ситуации». Интервью Евгении Медведевой

Фигурное катание
Евгения Медведева
1
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева: «Хотелось бы, чтоб у нас с Сашей Энбертом получилось встать в пару, но это только мои личные желания»

Медведева пошутила о награде за выступления в шоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости