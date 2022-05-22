Медведева призналась, за что больше всего переживает при выходе на шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с журналистами рассказала, что переживает за то, как выглядит, при выступлениях в шоу.

— Выступления в шоу — для вас некая отдушина? Можно не, волноваться за оценки, а отдаться творчеству.

— Ну за оценки я никогда особо не переживала, только за баллы. (Смеется) Нет, волнение есть, конечно, перед выходом на лед, оно просто разное, их сравнивать довольно сложно. Если на чемпионатах мира ты переживаешь по поводу технической составляющей — прыжки, если быть честным — то в шоу часто думаешь, как бы покрасивее выглядеть на льду, лучше передать образ. Два номера, которые я исполнила в Оленегорске , для меня особенны. Как и каждый номер в принципе. Оба в таких красных оттенках — «Кармен», второй катаю под прекрасную Хиблу Герзмаву. Самое главное, я получаю удовольствие от того, что делаю на льду, и надеюсь, что зрители тоже. Это важнейшее, что нужно знать о моих номерах на сегодня.