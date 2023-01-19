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Сегодня, 22:13

Валиева: «Главный миф о фигурном катании — это спорт для 15-летних и очень худых девочек»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Камила Валиева рассказала о четверных и стереотипах в фигурном катании.

— Пока еще я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем. Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но, если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю, и ко мне прислушиваются. Ведь катать программу целый сезон все-таки мне, поэтому музыка и идея программы должны быть мне близки и понятны.

Мне очень нравятся вращения, а из прыжков — четверной тулуп. Мне кажется, что это знаковый для меня прыжок. Когда я только начала его прыгать, то это был сложный элемент, который давал мне шанс выигрывать соревнования. Сейчас же — это элемент, который снова мне дает надежду на победы.

Я начала его учить на удочке, а потом уже без приспособлений. Освоить его мне помогали не только тренеры, но и фигурист Алексей Ерохов — он в тот момент катался в группе Этери Георгиевны Тутберидзе. А впервые четверной тулуп получился у меня в мой день рождения.

Главный миф о фигурном катании? Что это спорт для 15-летних и очень худых девочек, — сказала Валиева в интервью изданию Blueprint.

Источник: theblueprint.ru
Фигурное катание
Камила Валиева
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