Косторная рассказала, что Тутберидзе сообщила ей о желании расстаться после перелома руки

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила ей о желании прекратить совместную работу после перелома руки.

«Я тренировала тройной аксель, он долго не получался, потом я его все-таки выполнила и думаю: о, как классно, сейчас второй подряд сделаю. Успела даже крикнуть Морису Квителашвили: «Морис, смотри!» И приземляюсь на руку. Больно было — жесть, я даже заорала. Рука опухает на глазах, пальцами не могу пошевелить, снимаю перчатку, слезы текут», — приводит РИА «Новости» слова фигуристки.

Также Косторная рассказала, что после перелома руки пришла на следующее занятие после выходного дня.

«В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на следующее занятие после выходного, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: «Как ты это делаешь?» Это был конец февраля, близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она задержала меня на катке и сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — добавила Косторная.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года она начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.