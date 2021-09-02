Россиянка Захарова чисто выступила в короткой программе на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице
22:42
Российская фигуристка Мария Захарова исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице без падений.
Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп. За вращения спортсменка получила четвертый уровень, за дорожку шагов — третий.
Захарова набрала 69,04 балла за свой прокат и занимает промежуточное четвертое место после первого соревновательного дня.
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