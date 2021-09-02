Россиянка Захарова чисто выступила в короткой программе на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице

Российская фигуристка Мария Захарова исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице без падений.

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп. За вращения спортсменка получила четвертый уровень, за дорожку шагов — третий.

Захарова набрала 69,04 балла за свой прокат и занимает промежуточное четвертое место после первого соревновательного дня.