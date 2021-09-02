Ученица Плющенко Муравьева чисто исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Словакии

Российская фигуристка Софья Муравьева без ошибок выступила с короткой программой на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров 2021/22 в словацком Кошице.

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. За все вращения и дорожку шагов фигуристка получила четвертый уровень.

Муравьева получила за короткую программу 72,52 балла и занимает промежуточное первое место после первого дня соревнований.