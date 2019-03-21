Россияне провалились, Ханю неидеален, Чен лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Американец Натан Чен лидирует после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме. Он набрал 107,40 балла - это его лучший результат в текущем сезоне.

Второе место занял американец Джейсон Браун, который показал лучший результат в сезоне, набрав 96,81 балла. Тройку замыкает двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который допустил грубую ошибку на четверном сальхове - сделал "бабочку".

Лучший из россиян - Михаил Коляда - занял лишь десятое место, допустив ряд ошибок в короткой программе: не смог выполнить каскад четверной тулуп + тройной тулуп - сделал лишь тройной тулуп. Затем он исполнил тройной лутц, к которому добавил двойной тулуп. Завершил прыжковый контент фигурист хорошим тройным акселем.

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой, но стал лишь 11-е место. Александр Самарин допустил грубую ошибку - сорвал четверной лутц, который был заявлен в каскаде с тройным тулупом - он сделал "бабочку", за которую получил ноль баллов. Но затем он все-таки собрался и исполнил четверной флип, к которому добавил в каскаде двойной тулуп. Тройной аксель у спортсмена получился хорошим, однако он занял лишь 20-е место.

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) - 107,40

2. Джейсон Браун (США) - 96,81

3. Юдзуру Ханю (Япония) - 94,87

4. Винсент Чжоу (США) - 94,17

5. Маттео Риццо (Италия) - 93,37

6. Сома Уно (Япония) - 91,40

10. Михаил Коляда (Россия) - 84,23

11. Андрей Лазукин (Россия) - 84,05

20. Александр Самарин (Россия) - 78,38

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