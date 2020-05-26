Россия может провести этап юниорского «Гран-при» взамен отмененных? Отвечает Александр Горшков

Сегодня стало известно об отмене первого этапа юниорского «Гран-при» сезона-2020/21 в канадском Ричмонде 26-29 августа. Ранее об отказе проводить соревнования объявила Словакия — в Кошице старты были запланированы на 2-5 сентября. Таким образом, на данный момент в календаре остаются пять этапов — Будапешт (Венгрия), Йокогама (Япония), Острава (Чехия) , Ташкент (Узбекистан), Любляна (Словения).

Как стало известно «СЭ», выбывшие этапы могут принять другие страны. Такой вариант рассматривается ISU.

— Один из возможных вариантов развития ситуации — замена страны-хозяйки этапа юниорского «Гран-при» на ту, которая сможет принять фигуристов и соревнования. Многие страны Европы — Чехия, Испания, Финляндия, Италия уже начали открывать границы или откроют их в ближайшее время. Вероятно, к августу будут открыты все границы. Поэтому возможно, что этапы юниорского Гран-при пройдут в других странах вместо тех, что отказались. Конечно, также вероятно, что даты будут другими. Но все будет зависеть от политических властей, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что между финалом и последним этапом юниорского «Гран-при» перерыв в два месяца, а отличие от взрослой серии. Оба этапа могут состояться, например, в свободном ноябре. В Москве в ноябре проходит Кубок Ростелеком — взрослый Гран-при России.

«СЭ» обратился к президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову с вопросом, есть ли у федерации желание привезти этап юниорского «Гран-при» в Россию. В прошлом году соревнования принимал Челябинск, 7,5-тысячная арена «Трактор» все три дня была заполнена практически до отказа. По словам Горшкова, пока рано говорить, готова ли Россия провести турнир вместо «отказников».

— Очень много неизвестных. Все зависит от того, когда будут сняты ограничения. Есть ли желание? Все-таки организация такого турнира — не дело двух недель, решили и провели. Надо совещаться с руководством региона, который принимает соревнования, решают в конечном итоге они. Я бы не стал говорить сейчас, что это возможно.

Юниорская серия «Гран-при» проходит с августа по декабрь, последний отборочный этап запланирован в Любляне на 7-10 октября, а финал состоится одновременно со взрослым в Пекине 10-13 декабря. (Дмитрий Кузнецов)