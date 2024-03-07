Роман Костомаров: «Фильм — о жизни, любви, преодолении»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» — о жизни, любви и преодолении.

«Фильм — о жизни, любви, преодолении. Какие бы трудности ни были, надо бороться, никогда не сдаваться, пока ты жив. Я посмотрел черновой вариант, никто из других не смотрел. Они хотят получить эмоции с первого взгляда», — сказал Костомаров.

Также 47-летний спортсмен рассказал, кто был его кумиром.

«Трудно сказать, кто был для меня героем. В детстве одни кумиры, когда становишься постарше, они другие. Это меняется в зависимости от времени. «Терминатор» был кумиром, Шварценеггер. Теперь я вместо него (смеется)», — сказал Костомаров.

Премьера фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» состоялась на ВДНХ 7 марта. В широкий прокат фильм выйдет 9 марта. Съемки картины начались в конце 2023 года.