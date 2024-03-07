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Фигурное катание

7 марта, 18:58

Костомаров: «Без Оксаны было бы гораздо сложнее. Я счастлив, что у меня такая жена»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, как бы справлялся с трудностями без жены Оксаны Домниной.

«Было бы гораздо сложнее. Конечно, у меня есть мама, но я всегда чувствовал, что мама — взрослый человек и сильно переживает. Если бы она была рядом, а не Оксана, я бы скорее маму свою потерял, а не себя. Я счастлив, что у меня есть такая жена, благодаря ей я выжил.

Жена в 1000 раз сильнее переживала. Я же был в коме несколько месяцев, вообще не переживал. Мультики смотрел у себя в голове. Мне было попроще. Я понял сложность ситуации, когда пришел в себя», — сказал Костомаров.

7 марта на ВДНХ состоялась премьера фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат фильм выйдет 9 марта. Съемки картины начались в конце 2023 года.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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