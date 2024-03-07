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7 марта, 18:44

Журова объяснила, чем продиктовано решение исключить Валиеву из сборной России

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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала исключение Камилы Валиевой из состава сборной России по фигурному катанию.

«Мы можем по разному относиться к решению CAS, но каждый спортсмен, который становится членом сборной России, подписывает документы, в которых указано, что при нарушении антидопинговых правил он будет исключен. Камила должна была уйти из сборной, это документально так. Или же для нее надо делать исключение. Пока мы будем подавать апелляцию в Швейцарский суд, она будет являться дисквалифицированной с юридической точки зрения. Если мы принимаем решение, что мы больше никогда не возвращаемся на международную спортивную арену, то в принципе нам должно быть плевать на решение CAS. Но если мы думаем обо всей стране и что когда-то мы собираемся вернуться, то решение по Камиле продиктовано именно этим», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Светлана Журова
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