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Сегодня, 18:50

Костомаров признался, что кайфанул от выступления с Навкой на льду

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился впечатлением от своего выступления с бывшей партнершей Татьяной Навкой на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха.

«Да, мы это сделали! Спустя 18 лет и не смотря ни на какие трудности мы вместе с Татьяной Навкой вновь вышли на лед и кайфанули. Наша «Кармен» с нами навсегда! Спасибо всем», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации всех конечностей исполнил номер «Кармен» со своей экс-партнершей в танцах на льду Татьяной Навкой. Именно эта программа принесла паре олимпийское золото Турина в 2006 году.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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