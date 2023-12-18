Костомаров признался, что кайфанул от выступления с Навкой на льду

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился впечатлением от своего выступления с бывшей партнершей Татьяной Навкой на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха.

«Да, мы это сделали! Спустя 18 лет и не смотря ни на какие трудности мы вместе с Татьяной Навкой вновь вышли на лед и кайфанули. Наша «Кармен» с нами навсегда! Спасибо всем», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации всех конечностей исполнил номер «Кармен» со своей экс-партнершей в танцах на льду Татьяной Навкой. Именно эта программа принесла паре олимпийское золото Турина в 2006 году.