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Сегодня, 19:18

Фигуристка Горбачева рассказала, что уже забыла про свою пропажу прошлым летом

Руслан Минаев
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Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, что уже забыла о громкой истории со своей пропажей прошлым летом.

Девушка пропала 28 августа, через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

«Я уже про это забыла. Мне об этом никто не напоминает. Я спокойна, и все хорошо в моей жизни», — цитирует фигуристку Metaratings.ru.

Горбачева завоевала серебро на этапе «Гран-при России» в Казани. Фигуристка выступит на чемпионате России в Челябинске с 21 по 23 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алина Горбачева
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