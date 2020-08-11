Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» прокомментировал переход Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и рассказал о таланте Камилы Валиевой.

— Что скажите о самом громком событии последних недель — переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко?

— Могу сказать, что этот переход точно привлек внимание к фигурному катанию. Был очень большой резонанс в стране. Многомиллионная аудитория узнала об этом трансфере и для популяризации нашего вида спорта — это только на пользу. Что касается борьбы, то мы все увидим на соревнованиях. Только на официальных стартах все поймут, какие плюсы и минусы Косторная приобрела от смены тренера. Сейчас говорить о том, что она потеряли от этого перехода или, наоборот, выиграла, это как переливать из пустого в порожнее.

— Говорят, что Камила Валиева вполне может обыграть этих девушек, как только получит право выступать на взрослом уровне в сезоне-2021/22. Что вы об этом думаете?

— Честно говоря, я пока не видел ее выступлений. Конечно, слышал, что это молодая, талантливая девочка, но сейчас что-то говорить о перспективах Камилы — преждевременно. Они ведь даже еще не выступала на взрослых соревнованиях. Делать какие-то оценки по стартам юниоров— не совсем правильно. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Романа Костомарова — здесь.