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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Роднина заявила, что ей не интересен чемпионат России по прыжкам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о проведении чемпионата России по прыжкам.

«Прыжковый турнир? Разнообразить как-то надо. В баскетболе, например, тоже есть турниры по броскам. Трусова пропустит турнир? Не знаю, скажется ли ее отсутствие на уровне турнира. Я никогда таких соревнований не видела. И честно, для меня они не очень интересные. Ни за кем следить не буду. Я как не интересовалась, так и не интересуюсь», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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