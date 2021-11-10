Федерация фигурного катания России: «Дмитриеву одобрили переход в Хорватию, иных запросов не поступало»

Федерация фигурного катания России прокомментировала заявление российского фигуриста Артура Дмитриева о переходе в сборную США. В интервью «СЭ» он сказал, что в России в нем не видели перспективного фигуриста. Как оказалось, российскую сторону о переходе в США он не ставил в известность.

«В сентябре 2019 года Артуру Дмитриеву было одобрено разрешение выступать за Хорватию. С таким запросом федерация Хорватии обратилась в ФФККР, и исполком федерации вынес положительное решение. Поэтому все дальнейшие переходы спортсмена должны были обсуждаться с хорватской федерацией. К нам никаких иных запросов по Артуру Дмитриеву не поступало», — сказала «СЭ» пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.