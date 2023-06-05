Роднина не считает потерей для российского фигурного катания уход Дэвис и Смолкина в другую сборную

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает потерей для российского фигурного катания уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в другую сборную.

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», — приводит слова Родниной Sport24.

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.