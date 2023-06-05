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Сегодня, 16:47

Костомарову проведут протезирование через один-два месяца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца.

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА «Новости Спорт».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230605/kostomarov-1876232023.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
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