Костомарову проведут протезирование через один-два месяца

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца.

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА «Новости Спорт».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.