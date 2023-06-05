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Сегодня, 16:24

Чен отреагировала на отсутствие Щербаковой и Трусовой в составе сборной России на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой в составе сборной России на следующий сезон.

«Аня сейчас переключилась на другой вид деятельности: показательные выступления и ведение передач. Со спортивной точки зрения ей не очень хочется выступать, у нее была травма. Думаю, это нормально — переключиться на другое направление и развиваться там. Трусова же практически весь сезон не выступала на соревнованиях. Хотя очень серьезно тренируется. Может быть, это ситуация с международным спортом, так как негде сейчас выступать. Саша — боец! Для нее сейчас выступления на внутренних соревнованиях становятся пресными. Ей нужна битва, борьба на международной арене, чего нет, к сожалению», — приводит слова Чен Sport24.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира (2021).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-05-chen-shcherbakova-seychas-pereklyuchilas-na-drugoy-vid-deyatelnosti-pokazatelnyye-vystupleniya-i-vedeniye-peredach
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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