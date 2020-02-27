Ригини рассказал, почему вместо России выступал за Италию

Бывший российский фигурист Иван Ригини рассказал, почему принял решение выступать за Италию.

— По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России, — рассказал Ригини RT. — Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушел, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию — у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве.