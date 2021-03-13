Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова в видеоблоге «СЭ» высказалась о растущей популярности российских фигуристок за рубежом. В этом сезоне после одного из соревнований кантилевер в исполнении Александры Трусовой репостнула в свой Instagram звезда Голливуда Шэрон Стоун.

— Это круто, что российские девчонки радуют и дарят любовь не только нашим болельщикам, но и людям за рубежом, — подчеркнула Сотникова. — А Шэрон Стоун — вообще огонь! Мне, правда, голливудские актеры еще не писали, но я не теряю надежды и верю, что напишут и поздравят меня как тренера. (Смеется.)

(Дмитрий Кузнецов)