«Разрешите поздравить с успешным началом сезона». Фанаты Косторной устроили церемонию чествования фигуристки в Казани
Болельщики Алены Косторной поздравили фигуристку и вручили ей подарки в холле арены в Казани.
— Разрешите вас поздравить с успешным началом сезона, вы вышли и получили оценки, показали программу, поставленную по Zoom Ше-Линн Бурн, что вообще потрясающе. Это самый интересный момент сезона, — сказали Косторной болельщики.
Встреча Косторной с болельщиками в Казани. pic.twitter.com/SLO8YuCVvA— Lublineс93 (@Lublinec931) November 10, 2020
На встрече присутствовало около 20 человек, а общую фотографию делал охранник арены. Также фанаты рассказали о достопримечательностях Казани и спросили фигуристку о впечатлениях от этапа.
Косторная вместе с тренером Сергеем Розановым осталась в Казани до конца соревнований. По словам фигуристки, сегодня у нее выходной, а дальше она возобновит тренировки.
На этапе Кубка России Алена набрала 226,31 балла и стала, уступив 22 балла Александре Трусовой. (Дмитрий Кузнецов)