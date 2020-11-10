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«Разрешите поздравить с успешным началом сезона». Фанаты Косторной устроили церемонию чествования фигуристки в Казани

20:45
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики Алены Косторной поздравили фигуристку и вручили ей подарки в холле арены в Казани.

— Разрешите вас поздравить с успешным началом сезона, вы вышли и получили оценки, показали программу, поставленную по Zoom Ше-Линн Бурн, что вообще потрясающе. Это самый интересный момент сезона, — сказали Косторной болельщики.

На встрече присутствовало около 20 человек, а общую фотографию делал охранник арены. Также фанаты рассказали о достопримечательностях Казани и спросили фигуристку о впечатлениях от этапа.
Косторная вместе с тренером Сергеем Розановым осталась в Казани до конца соревнований. По словам фигуристки, сегодня у нее выходной, а дальше она возобновит тренировки.

На этапе Кубка России Алена набрала 226,31 балла и стала, уступив 22 балла Александре Трусовой. (Дмитрий Кузнецов)

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