Рафаэль Арутюнян: «У нас половина фигуристов прыгает зубцовые прыжки с полной стопы»

Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что пока фигурное катание оценивают люди, несовершенство в судействе всегда будет присутствовать.

— Вы были с Ченом на этапе «Гран-при» во Франции и там судейство женского турнира было одним из самых жестких в серии...

— Пока судят люди, любая система будет несовершенна. Вполне возможно, что технический контролер была просто независима от всех и поставила, что увидела, а может быть и наоборот. В судействе есть и другие проблемы: всегда спортсмен, выступающий в своей стране, получит поддержку. Поэтому остается только быть наголову выше, как делает та же Этери — просто не оставляет шансов. Но вопросов очень много, по недокрутам, отталкиваниям, их качестве и длине. Последние на пересмотр не берут, смотрят только ребра на флипе и лутце. У нас половина фигуристов прыгает зубцовые прыжки с полной стопы, есть даже те, у которых длина толчка превышает размер трех коньков. (Екатерина Беспалова)