Радионова прокомментировала свое участие в турнире шоу-программ

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала свое участие в турнире шоу-программ.

«Заявку отправила, идея номера у меня есть, поэтому ждем финальные списки участников», — сказала Радионова «СЭ».

Официального подтверждения о снятии со стороны федерации фигурного катания или самой спортсменки пока не было. Но информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.