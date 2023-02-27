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Сегодня, 14:00

Радионова прокомментировала свое участие в турнире шоу-программ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала свое участие в турнире шоу-программ.

«Заявку отправила, идея номера у меня есть, поэтому ждем финальные списки участников», — сказала Радионова «СЭ».

Официального подтверждения о снятии со стороны федерации фигурного катания или самой спортсменки пока не было. Но информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигурное катание
Елена Радионова
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