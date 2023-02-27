Хрюнов: «Бой Загитовой и Бузовой? Нет-нет, еще рано»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пока рано говорить о бое между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Бой Загитовой и Бузовой? Нет-нет, еще рано. Не готов комментировать», — приводит Sport24 слова Хрюнова.

Изначально Хрюнов говорил о том, что поединок пройдет по любительским правилам — три раунда по две минуты — и должен состояться в Москве 9 марта.

Загитова уже пробовала себя в ринге в рамках мастер-класса двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.