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Сегодня, 15:23

Хрюнов: «Бой Загитовой и Бузовой? Нет-нет, еще рано»

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пока рано говорить о бое между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Бой Загитовой и Бузовой? Нет-нет, еще рано. Не готов комментировать», — приводит Sport24 слова Хрюнова.

Изначально Хрюнов говорил о том, что поединок пройдет по любительским правилам — три раунда по две минуты — и должен состояться в Москве 9 марта.

Загитова уже пробовала себя в ринге в рамках мастер-класса двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-02-27-promouter-khryunov-boy-zagitovoy-i-buzovoy-net-net-yeshche-rano
Алина Загитова
Владимир Хрюнов
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