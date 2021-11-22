Радионова: «Аня Щербакова боец, но у нее странная компоновка музыки в произвольной программе»

Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступления Анны Щербаковой и Алены Косторной на этапе «Гран-при» в французском Гренобле.

«Мне понравились программы Ани и Алены. Аня вообще большая молодец, не первый раз доказывает, что она боец и заслуживает поездку на Олимпиаду. После такого падения на лутце она собрала четверной флип, это действительно фантастика. В такой ситуации нужно не только себя настроить на продолжение всей программы, но и вообще быстро собраться. Аня тот человек, на которого можно положиться в спортивном плане. Единственный момент — мне кажется, немного странновато звучит компоновка музыки в ее произвольной программе. Но это уже вопрос не к ней. Три классные и известные композиции, но вместе они как-то странно звучат. Мне кажется, была бы круче единая композиция из «Мастера и Маргариты» или другая часть. Наверное, у Даниила Глейхенгауза есть какая-то задумка в этом плане. Когда мы узнаем поглубже содержание программы, все встанет на свои места. Еще у Ани очень классная новая короткая программа. Это стопроцентное попадание как в образ, так и в музыку. Видно, что это прямо олимпийская программа», — сказала Радионова «СЭ».

Также бронзовая призерка чемпионата мира рассказала о нагрузках фигуристок в нынешнем сезоне.

«Конечно, девчонкам сейчас приходится сложно и в физическом, и в психологическом плане. Это Олимпийский сезон, он всегда тяжелый. Желаю им дотерпеть до чемпионата России. Действительно, как бы странно ни звучало, это будет самый сложный старт сезона. Там будет война, все девочки от старта к старту прогрессируют. Видно, что Алена Косторная борется с собой. Мне вообще нравится, что она такая бунтарка со своим собственным стилем. Уникальная спортсменка, в ней есть протест. Это очень интересно, таких фигуристок я давно не видела. Круто, что у Алены есть свое «Я», — добавила Радионова.

По итогам французского этапа Анна Щербакова заняла первое место (229,69 балла), а Алена Косторная расположилась на второй строчке (221,85).