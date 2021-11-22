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Канадский эксперт о Щербаковой: «Ее выступление мне нравится больше, чем у Валиевой»

11:33
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Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл высказался о выступлении Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» во Франции.

«Она выглядела очень здорово после того жуткого падения в произвольной программе. Приземлила четверной флип, будто перед этим ничего и не случилось.

Мне нравится, что Щербакова прибавляет в своих выступлениях. Она не упускает момента, чтобы найти зрительный контакт с судьями и вовлечь их в программу, особенно когда меняется музыка. Ее выступление мне нравится больше, чем у Валиевой.

Камила просто более мощная, ее преимущество в мощных прыжках, она лучше разгоняется. Я считаю, что здесь Щербакова, вероятно, будет проигрывать», — приводит слова Хилла CBC Sports.

Щербакова победила на турнире во Франции. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=21TPgbarcf4

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Екатерина Савостина все материалы автора
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