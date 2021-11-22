Канадский эксперт о Щербаковой: «Ее выступление мне нравится больше, чем у Валиевой»

Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл высказался о выступлении Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» во Франции.

«Она выглядела очень здорово после того жуткого падения в произвольной программе. Приземлила четверной флип, будто перед этим ничего и не случилось.

Мне нравится, что Щербакова прибавляет в своих выступлениях. Она не упускает момента, чтобы найти зрительный контакт с судьями и вовлечь их в программу, особенно когда меняется музыка. Ее выступление мне нравится больше, чем у Валиевой.

Камила просто более мощная, ее преимущество в мощных прыжках, она лучше разгоняется. Я считаю, что здесь Щербакова, вероятно, будет проигрывать», — приводит слова Хилла CBC Sports.

Щербакова победила на турнире во Франции. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла.