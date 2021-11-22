Авербух отреагировал на критику американского журналиста в адрес Щербаковой: «Это возможность заявить о себе»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику новой короткой программы российской фигуристки Анны Щербаковой со стороны американского журналиста Джонатана Бейера.

«Допустима какая-то критика исключительно от людей, представляющих что-то из себя, от зарекомендовавших себя хореографов. И то очень корректная, с пониманием вопроса. А это не критика, это возможность заявить о себе любимом через наших спортсменов. Кто бы знал о Джонатане Бейере, если бы он написал об американских фигуристках? Ему лучше писать о русских, тогда о нем узнают. Мы своим обсуждением только удовлетворяем его эго», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Авербух высказался о влиянии критики американского журналиста на российскую фигуристку и ее хореографа.

«Даниил Глейхенгауз очень сильный хореограф, много сделал достаточно интересных программ. Каждому свое. Сама Щербакова даже не слышала эту критику. Неужели высказывание какого-то журналиста может как-то повлиять на спортсмена? Все работают, тренируются, и ни один человек даже на полсекунды не обратит внимание на такие высказывания», — добавил Авербух в интервью «СЭ».

Анна Щербакова впервые представила новую короткую программу на выступлении на этапе «Гран-при» во Франции. Фигуристка по итогам соревнования стала первой.