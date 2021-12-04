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«Почему нет, если человек может?» Загитова выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании

21:13
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась об идее повысить возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет.

— У меня был такой опыт — мне самой было 15 лет. Поэтому у меня нет никаких сожалений. Я выиграла Олимпиаду в 15, начала выигрывать на чемпионате мира в этом возрасте. Почему нет, если человек может? — отметила Загитова.

Норвежская ассоциация конькобежцев предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании. Инициативу планируется рассмотреть на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

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