«Почему нет, если человек может?» Загитова выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась об идее повысить возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет.

— У меня был такой опыт — мне самой было 15 лет. Поэтому у меня нет никаких сожалений. Я выиграла Олимпиаду в 15, начала выигрывать на чемпионате мира в этом возрасте. Почему нет, если человек может? — отметила Загитова.

Норвежская ассоциация конькобежцев предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании. Инициативу планируется рассмотреть на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).