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«Проснись, маленькая девочка!». Читатели Olympic Channel не поняли посыл Загитовой

08:25
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийский канал опубликовал для англоязычной аудитории адаптированное интервью олимпийской чемпионки Алины Загитовой изданию Cosmopolitan. «Я больше никому ничего не должна», — так был анонсирован материал. Зарубежные читатели не совсем поняли ее посыл.

— Ты обязана своим родителям за то, что они дали тебе жизнь, — отметил один из комменаторов. — Ты обязана своим тренерам за то, что они сделали из тебя топовую фигуристку. Ты обязана своей семье за поддержку. Ты обязана спонсорам, которые финансово тебе помогают, чтобы ты могла ездить на соревнования и оплачивать тренировки. Ты никогда бы не смогла добиться этого в одиночку. Проснись, маленькая девочка.

В реальности именно эти люди, которым, как ты думаешь, ты ничего не должна, делают твой успех значимым, — отметил еще один человек. — Ты обязана им за их внимание к тебе.

— Прочитайте статью! — добавил другой пользователь. -Алина говорит о троллях и хейтерах, а не о людях, которые ей помогли выйти на тот уровень, где она сейчас.

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