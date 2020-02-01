Прокат Загитовой на замерзшем озере в Доброграде: падение, раздевание в мороз, прорыв поклонниц

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу на замерзшем озере в Доброграде исполнила показательную программу Survivor.

За время выступления 17-летняя фигуристка сделала два прыжка — чистый тройной лутц и тройной флип, который закончился падением.

По окончании проката к катку прорвались две болельщицы, которые вручили Алине цветы со словами «скучно без вас». Загитова с улыбкой ответила: «спасибо».

Загитова откатала программу в майке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры