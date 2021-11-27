Произвольная программа Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко на «Гран-при России». Видео
19:16
Российская пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко представили произвольную программу на этапе «Гран-при» в России.
За произвольную программу пара набрала 124,19 балла. По сумме выступлений они получили 193,58 балла.
Кадырова и Бальченко заняли третье итоговое место.
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