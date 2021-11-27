Произвольный танец Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на «Гран-при» в Сочи. Видео
19:12
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили произвольный танец на этапе «Гран-при» в России.
Пара допустила несколько ошибок в прокате. Они передержали две поддержки. Также партнер споткнулся на выходе из поддержки.
По сумме выступлений они набрали 211,72 балла и стали победителями этапа в России.
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