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Призер Турина-2006 в парном катании Хао Чжан объявил о завершении карьеры

15:39
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Китайский фигурист Хао Чжан, выступавший в парном катании, сообщил о завершении карьеры.

«Из-за травмы я окончательно решил завершить карьеру. Но чтобы продвигать зимние виды спорта и заниматься любимым делом, я решил остаться после учебы в Пекинском спортивном университете и присоединиться к преподавательскому составу, чтобы учить студентов фигурному катанию и зимним видам спорта», — приводит слова Чжана IFS Magazine.

Чжан в паре с Чжан Дань является серебряным призером Олимпиады 2006 года в Турине и трехкратным чемпион КНР (2003, 2012 и 2014 годы). В 2016 году встал в пару с Юй Сяоюй, с которой стал чемпионом страны в 2018 году. И после этого не выходил на лед на официальных соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://www.ifsmagazine.com/zhang-hao-hangs-up-his-skates/

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