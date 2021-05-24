Призер Турина-2006 в парном катании Хао Чжан объявил о завершении карьеры

Китайский фигурист Хао Чжан, выступавший в парном катании, сообщил о завершении карьеры.

«Из-за травмы я окончательно решил завершить карьеру. Но чтобы продвигать зимние виды спорта и заниматься любимым делом, я решил остаться после учебы в Пекинском спортивном университете и присоединиться к преподавательскому составу, чтобы учить студентов фигурному катанию и зимним видам спорта», — приводит слова Чжана IFS Magazine.

Чжан в паре с Чжан Дань является серебряным призером Олимпиады 2006 года в Турине и трехкратным чемпион КНР (2003, 2012 и 2014 годы). В 2016 году встал в пару с Юй Сяоюй, с которой стал чемпионом страны в 2018 году. И после этого не выходил на лед на официальных соревнованиях.