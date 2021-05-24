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Щербакова, Усачева и Акатьева исполнили гимнастические элементы на пляже в Дубае

15:23
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Дарья Усачева и Софья Акатьева опубликовали фотографии с отдыха в Дубае, на которых выполняют элементы из гимнастики.

«Нигде не спрятаться, везде друг друга найдем. Прирожденные акробаты: Усачева и Акатьева», - написала Щербакова в Instagram.

«Веселая гимнастика на берегу моря!» - прокомментировала фото Акатьева.

Все три фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров и финал Кубка. А Усачева заняла четвертое место на взрослом чемпионате России и стала третьей в финале Кубка.

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