Траньков подарил Волосожар автомобиль на день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о подарке на день рождения, который сделал ее супруг Максим Траньков. 22 мая спортсменке исполнилось 35 лет.

«Размер машины увеличивается следом за размером нашей семьи. Шикарный подарок от любимого мужа на мои 35! Целый мини-дом на колесах, мне кажется. Влезем все!

Друзья, спасибо огромное за все поздравления, которые вы прислали! Читаю их до сих пор. Всем ответить физически не смогу, но мне безумно приятно! Спасибо!» — написала Волосожар в Instagram.

16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика. Ранее экс-спортсменка объявила о том, что ждет сына в январе.