Призер чемпионатов мира Смирнов рассказал о причинах поражения Бойковой и Козловского на турнире в США

Неоднократный призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе серии «Гран-при» в США.

Чемпионы Европы-2020 неудачно исполнили произвольную программу и заняли третье место (205,53), уступив чемпионам из России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (222,50) и японскому дуэту Рику Миура — Рюити Кихара (208,20).

«Возможно, Бойковой и Козловскому мешает груз ответственности. Вот мы и видим такую нервозность. Все три наших пары могут бороться за олимпийское золото, и этот груз ответственности уже сейчас может давить, ведь времени до Игр в Пекине осталось не очень много. Точную причину не назову, не говорил еще с Артуром Минчуком, не знаю его мнения. Но судя по тому, что я видел на тренировках, — все прекрасно. Я бы не стал драматизировать и делать резкие далекоидущие выводы. Это олимпийский сезон, и даже если что-то будет не так на этапах «Гран-при», даже если пропустить финал — это не трагедия. Вся главная борьба будет на чемпионате России, а потом на Олимпийских играх. Даже чемпионат Европы будет не так важен в этот раз, все решится сначала на чемпионате России — отборе на Олимпиаду, а потом в Китае на самих Играх. Будем смотреть: у кого нервы крепче — тот и будет лидировать», — сказал Смирнов.

Отметим, что действующие чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов тренируются также в группе Тамары Москвиной вместе с Бойковой и Козловским.