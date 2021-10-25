Призер чемпионатов мира Смирнов заявил, что Тарасова и Морозов прибавили не с Тутберидзе, а в США с Зуевой

Неоднократный призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Спортсмены заняли первое место на турнире в Лас-Вегасе «Гран-при» Skate America, но при этом допустили в произвольной программе несколько грубых ошибок.

«Не соглашусь, что пара не показывает чемпионского катания. У Тарасовой и Морозова уже появилось свое лицо, свой узнаваемый стиль. Я эти изменения связываю даже не со штабом Тутберидзе, а с периодом тренировок в Америке. Работа с танцорами многое им дала, они усилили свой творческий багаж, прибавили в катании, мелких тонкостях фигурного катания, используют небольшие танцорские приемы. Обогатились, стали выступать намного ярче, красивее. Возможно, в программах на этот сезон не хватает им какой-то наглости. Но, собственно, здесь она и не нужна, конкретно в этих постановках», — сказал Смирнов.

Отметим, что весной 2021 года Тарасова и Морозов сообщили о начале тренировок в группе Этери Тутберидзе. Ранее фигуристы тренировались в США у тренера Марины Зуевой, которая специализируется на танцах на льду.