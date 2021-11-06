«Причины есть, но публично говорить не хочется». Алиев загадочно объяснил провал на «Гран-при Италии»

Российский фигурист Дмитрий Алиев после выступления на «Гран-при Италии» признался в тяжелом физическом и моральном состоянии. Действующий чемпион Европы набрал 217,67 балла, что является антирекордом его выступлений с февраля 2019 года.

«Сегодня было тяжело физически и морально, я еще не отошел от вчера, — сказал Алиев. — Осадок от турнира остался неприятный, он у меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать. Причины такого результата? Они есть, конечно. Но публично о них не хочется говорить. Я признаю просто, что потерпел поражение сегодня. Не думал, что столкнусь с такой ситуацией. Это выбивает меня из колеи, и мне стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня таким. Но я им бесконечно благодарен за поддержку».