Президент ФФККР Горшков надеется, что ISU принесет извинения Щербаковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсетях не выставлять фотографию фигуристки Анны Щербаковой в числе победителей Олимпиады в Пекине в поздравительном сообщении.

«Первой эмоцией стало крайнее недоумение, и сразу возник вопрос, что это — ошибка сотрудника ISU, отвечавшего за подготовку этого коллажа? Но если это так, тогда тем более странно, почему эта уважаемая и авторитетная международная спортивная организация с более чем вековой историей за прошедшие два дня не исправила эту ошибку? И в этом случае возникает уже следующий вопрос — кто принимал такое решение, и с какой целью, если это было сделано преднамеренно?» — приводит слова Горшкова сайт ФФКР.

Президент ФФКР надеется, что ISU принесет извинения Щербаковой.

«При этом нельзя не понимать, что этот акт по своей сути направлен не только против Анны, но и ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх в Пекине и тем самым серьезнейшим образом дискредитирует не только ISU, но и компрометирует Международный олимпийский комитет. Очень надеюсь, что данная ситуация будет должным образом разъяснена и олимпийской чемпионке Анне Щербаковой будут принесены извинения», — заявил Горшков.

В четверг ISU не упомянул российских фигуристов в своей публикации в социальных сетях о Международном олимпийском дне. При этом в ней были другие олимпийские чемпионы Игр в Пекине по фигурному катанию.

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.