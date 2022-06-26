Евгения Медведева провела мастер-класс по йоге в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева провела мастер-класс по йоге в парке «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает ТАСС. На мероприятии собралось несколько тысяч любителей йоги.

Ранее, 25 июня, фигуристка посетила товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).