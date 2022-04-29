Президент армянской федерации назвала абсолютной ложью информацию о срыве перехода Медведевой из-за смены фамилии

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в разговоре с «СЭ» опровергла информацию о том, что переход фигуристки Евгении Медведевой в сборную Армении сорвался из-за смены ей фамилии на русскую. Российские СМИ писали об этом со ссылкой на саму Степанян.

«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, абсолютная ложь! Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение.

Да, когда-то Ари Закарян высказывал идею: может быть, пригласить Евгению в сборную Армению, но это предложение так никогда официально и не озвучивалось, никаких просьб о переходе, естественно, не было. Даже если бы она захотела, это было бы чудом, никто этого не ждал.

Мы очень любим Медведеву, вся наша страна. Мы даже пригласили ее вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы ее все могли увидеть воочию», — сказала Степанян.

Евгения Медведева выступала последний раз на соревнованиях в 2019 году. Фигуристка начинала карьеру под фамилией Бабасян.