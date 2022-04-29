Группа Соколовской опубликовала фото с тренировки Самоделкиной

Команда тренера Светланы Соколовской опубликовала кадры с тренировки Софьи Самоделкиной.

«Весна. Апрель. И Софья Самоделкина», — говорится в Telegram-канале группы.

21 апреля появилась информация, что Самоделкина находится на просмотре у Соколовской. Ранее она тренировалась под руководством Сергея Давыдова.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой на взрослом чемпионате России.