Фигуристы сборной России не примут участия в открытом чемпионате Армении

Руководители Армянской федерации фигурного катания в разговоре с «СЭ» рассказали, что в открытом чемпионате страны, запланированном на 27-28 мая в Ереване, не примут участия спортсмены сборной России.

Об этом поведал вице-президент Федерации, известный агент Ари Закарян:

— Мне продолжают поступать вопросы относительно открытого чемпионата Армении, который пройдет в Ереване в конце мая. Хочу еще раз подчеркнуть: там не будут выступать фигуристы сборной России. Чемпионат проводится в формате открытого уже шесть лет, туда приезжают все желающие. Много детей приезжают, которые просто хотят выступать. Это де-факто детский, юношеский уровень. Формальных приглашений мы никому не высылали, ни сборной России, ни каким-либо федерациям. Просто желающие участвовать заявляются сами.

Президент федерации Мелания Степанян добавила, что чемпионат проходит не под эгидой ISU:

— В основном на чемпионат приезжают спортсмены армянского происхождения, проживающие в других странах, и молодые или маленькие спортсмены других стран, которым надо соревноваться. Турнир проводится не под эгидой ISU, а в формате открытого чемпионата. Основные спортсмены уже заканчивают сезон в этот период.

Уверены, что данный инцидент не повлияет на статус нашего чемпионата и в дальнейшем к нам будут также приезжать юные спортсмены из разных стран.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы могут принять участие в открытом чемпионате Армении.