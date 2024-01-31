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31 января, 11:30

Волочкова поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации: «Все, кто пытается забрать твои достижения, — быдло»

Волочкова поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву.

«Хочу сказать Камиле: ты замечательная девушка, прекрасный человек, феноменальный спортсмен, выступления которого я смотрю каждый день. Все люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения, — быдло, которое хочет хайпа на чужом имени. Не нужно обращать внимания на них. Надо продолжать идти вперед. В моем лице у тебя всегда есть друг. Мы гордимся спортсменами, которые приносят славу России. Камила — одна из них. Для нее это испытание жизни, это будет показателем силы и ее духа», — сказала Волочкова «СЭ».

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

Камила Валиева
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