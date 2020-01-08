Посольство РФ проверяет информацию о травме российской фигуристки в Лозанне

Посольство России в Швейцарии проверяет информацию об инциденте с участием российской фигуристки, сообщает Twitter организации. Ранее сообщалось, что 35-летняя спортсменка, проживающая в Германии, получила тяжелую травму на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады в Лозанне.

Фигуристка упала с четырехметровой высоты и находится в тяжелом состоянии.

МОК выразил соболезнования в связи с инцидентом и сообщил, что спортсменку доставили в медицинский центр университета Вадуа.