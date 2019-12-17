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Послевкусие ухода Загитовой и баттл Плющенко и Тутберидзе. Live «СЭ» в YouTube

11:05
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Сегодня в 13:00 корреспонденты «СЭ» Дмитрий Кузнецов и Екатерина Беспалова в прямом эфире обсудят последние события в фигурном катании: паузу в карьере Алины Загитовой, ее последующие заявления и вчерашний эфир на телевидении, схватку Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко в соцсетях и то, какие последствия это может иметь в будущем.

— Как Загитова пришла к решению об уходе?

— Какое будущее ждет олимпийскую чемпионку?

— Почему полыхнуло именно сейчас?

— Продолжится ли противостояние или сойдет на нет?

— Как произошедшее меняет расклады с учетом скорого чемпионата России?

В эфире планируется активное участие болельщиков. Проведем голосование, а также ждем ваших вопросов в чате и WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.

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