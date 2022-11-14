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Допинг

Сегодня, 15:56

Покровская считает несправедливыми требования ВАДА по делу Валиевой

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает несправедливыми требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать ее результаты.

«Я возмущена, это совершенно несправедливые требования, это эхо против российской команды вообще. Такое предвзятое отношение идет против всех правил, погубят российское фигурное катание, и кто у них будет выступать? Я все равно верю, что у нас есть друзья, скоро эта эйфория пройдет, они поймут, что без российских спортсменов соревноваться нельзя. Мы честно выигрываем свои награды», — приводит ТАСС слова Покровской.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В своей апелляции ВАДА потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/16318293
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Покровская
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