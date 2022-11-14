Спортивный юрист Анцелиович — о требованиях ВАДА: «По статусу защищенного лица Валиевой можно значительно снизить санкции»
Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.
«На данном этапе ВАДА подало апелляционное заявление в CAS, где выдвигает свои требования. Решение еще не вынесено. И, конечно, решение будет за арбитрами CAS, которых даже еще не назначили. Это только начало процедуры и выдвижение требований ВАДА. Судя по всему, ВАДА посчитало, что никаких оснований для снижения стандартных санкций нет, потому что-то, что они попросили — это стандартная санкция за субстанцию, не относящуюся к особым. То есть 4 года — и аннулирование всех результатов. У Камилы есть статус защищенного лица, по данному статусу можно постараться значительно снизить санкцию, но ВАДА на данный момент не видит оснований для снижения данной санкции», — сказала Анцелиович «СЭ».
14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.