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Спортивный юрист Анцелиович — о требованиях ВАДА: «По статусу защищенного лица Валиевой можно значительно снизить санкции»

Юрист Анцелиович прокомментировала требования ВАДА по делу фигуристки Валиевой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«На данном этапе ВАДА подало апелляционное заявление в CAS, где выдвигает свои требования. Решение еще не вынесено. И, конечно, решение будет за арбитрами CAS, которых даже еще не назначили. Это только начало процедуры и выдвижение требований ВАДА. Судя по всему, ВАДА посчитало, что никаких оснований для снижения стандартных санкций нет, потому что-то, что они попросили — это стандартная санкция за субстанцию, не относящуюся к особым. То есть 4 года — и аннулирование всех результатов. У Камилы есть статус защищенного лица, по данному статусу можно постараться значительно снизить санкцию, но ВАДА на данный момент не видит оснований для снижения данной санкции», — сказала Анцелиович «СЭ».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Фигурное катание
Камила Валиева
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