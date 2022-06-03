В Федерации фигурного катания на коньках России будет создана комиссия по этике

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) создаст ряд комиссий при организации, в том числе комиссию по этике.

«После возвращения с конгресса будут создаваться новые комиссии Федерации фигурного катания на коньках России, в том числе комиссия по этике. Но это не связано с ситуацией с Елизаветой Нугумановой», — сказал Горшков ТАСС.

Ранее Нугуманова заявила, что в группе тренера Евгения Рукавицына она, Серафима Саханович и другие неназванные фигуристки столкнулись с травлей и угрозами здоровью. Она отметила, что тренер критиковал ее за лишний вес и не допускал к соревнованиям.

Делегация ФФККР готовится принять участие в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете, Таиланд. Решение о допуске российских делегатов к участию будет принято в первый день конгресса.