Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:02

В Федерации фигурного катания на коньках России будет создана комиссия по этике

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) создаст ряд комиссий при организации, в том числе комиссию по этике.

«После возвращения с конгресса будут создаваться новые комиссии Федерации фигурного катания на коньках России, в том числе комиссия по этике. Но это не связано с ситуацией с Елизаветой Нугумановой», — сказал Горшков ТАСС.

Ранее Нугуманова заявила, что в группе тренера Евгения Рукавицына она, Серафима Саханович и другие неназванные фигуристки столкнулись с травлей и угрозами здоровью. Она отметила, что тренер критиковал ее за лишний вес и не допускал к соревнованиям.

Делегация ФФККР готовится принять участие в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете, Таиланд. Решение о допуске российских делегатов к участию будет принято в первый день конгресса.

Источник: https://tass.ru/sport/14817335
Александр Горшков (фигурное катание)
0
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Правда ли, что миллиардер Галицкий серьезно болен, а денег осталось только на лечение? Что теперь будет с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погорилая заявила, что занятия Трусовой легкой атлетикой помогут ей в четверных прыжках
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости